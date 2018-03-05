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ОПЕК и сланцевики обсудят в Хьюстоне будущее нефти в эпоху рекордного роста добычи в США

Экономика и бизнес
5 марта, 0:31 UTC+3 ХЬЮСТОН ХЬЮСТОН 5, марта. /ТАСС

Согласно прогнозам МЭА, в 2018 году Штаты могут опередить по добыче нефти Саудовскую Аравию и Россию - основных участников сделки ОПЕК+

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ХЬЮСТОН, 5 марта. /ТАСС/. Ежегодная нефтегазовая конференция CERAWeek, давно ставшая крупнейшей в мире дискуссионной площадкой для нефтяников, стартует сегодня в Хьюстоне. Она традиционно соберет как ближневосточных, так и американских производителей нефти, борьба за рынок между которыми сильно обострилась с момента действия пакта об ограничении добычи. 

Прямая дискуссия между ОПЕК и американскими производителями нефти

CERAWeek, которая проходит в Техасе, уже второй год становится площадкой для прямых дискуссий между ОПЕК и американскими производителями нефти. Как и в 2017 году, начало панельным и кулуарным дискуссиям на форуме положит неформальный ужин, на котором соберутся лидеры сланцевой добычи и генсек картеля Мухаммед Баркиндо.

Как он описал шутя цель ужина в беседе с корреспондентом ТАСС, "мы снова преломим хлеб примирения". Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который также примет участие в конференции, выражал надежду, что на встрече с производителями сланцевой нефти в Хьюстоне удасться "понять конкретные цифры".

Предыдущая встреча Баркиндо со сланцевиками состоялась год назад на этой же площадке. Тогда он назвал ее "ломающей лед" в отношениях двух конкурирующих сил. Впрочем он пояснял, что никаких договоренностей по итогам встречи принято не было.

Стремительный рост добычи нефти в США, драйвером которого стала трудноизвлекаемая нефть, является, по мнению некоторых наблюдателей, болезненной темой для производителей ОПЕК. Страны картеля уже год с лишним вынуждены ограничивать добычу, что скреплено их венскими договоренностями, в то время как другие страны, и в первую очередь США, ее наращивают.

Так, в январе 2018 года американская добыча впервые с 1970-х годов превысила 10 млн баррелей в сутки, и в течение года, по прогнозу минэнерго США, она может достигнуть 10,6 млн баррелей в сутки. А по прогнозу МЭА, США уже в 2018 году могут опередить по добыче нефти Саудовскую Аравию и Россию, являющихся основными участниками сделки ОПЕК+.

Всего в конференции заявлено участие нескольких министров стран ОПЕК - Кувейта, ОАЭ, Катара, Нигерии, Эквадора и других. В одной из дискуссий, судя по программе, также примет участие министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, эта страна является еще одним участником договоренностей о сокращении добычи.

Санкции, блокчейн и газ

Помимо министров, в форуме традиционно участвуют главы международных нефтяных компаний - BP, Total, Shell и другие. Их выступлениям отведены ключевые сессии.

Повестка форума 2018 года меньше обычного уделяет внимание вопросу возобновляемых источников энергии, но больше темам геополитики, отраслевых и цифровых технологий. Так, сразу несколько экспертных сессий будут посвящены использованию технологии блокчейна в добыче и трейдинге, и даже взаимосвязи криптовалют с энергетикой.

Российская официальная делегация в 2018 году в форуме не участвует, но ряд сессий так или иначе посвящены российской энергетике. "Страны используют санкции в отношении друг друга, чтобы повлиять на геополитические интересы, и часто используют их как временную меру, когда дипломатия бессильна. На фоне взаимных обвинений в адрес друг друга и санкций США и Россия пока неспособны заняться глобальными проблемами", - пишут организаторы к одной из сессий, посвященной влиянию санкций на энергетику.

Поговорят в Хьюстоне и о российском газе. "Экспорт российского газа в Европу бьет все рекорды, но игра не окончена" - гласит тема одной из газовых сессий. В программе предполагалось участие зампредседателя правления "Газпрома" Александра Медведева, но незадолго до форума его имя исчезло из списка.

Форум CERAWeek - один из крупнейших в нефтегазовой отрасли, ежегодно организуется в Хьюстоне консалтинговой компанией IHS Markit. В 2017 году в нем приняли участие три тысячи человек.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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США ОАЭ Катар Россия Кувейт Эквадор Нигерия Казахстан
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