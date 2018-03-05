"Нафтогаз" не доплатил таможенные сборы за поставки российского газа на Украину

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Государственная фискальная служба Украины наложила на компанию "Нафтогаз Украины" штраф в размере 8,3 млрд гривен ($313 млн) в связи с неуплатой всех положенных по закону таможенных сборов за поставки в страну российского газа. Об этом заявил руководитель Энергетической таможни Украины Игорь Пиковский, комментируя высказывания главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, пригрозившего судом Государственной фискальной службе за ее действия.

"Мы начали начислять "Нафтогазу Украины" налоговые обязательства сразу с момента их возникновения - с января 2017 года, - пояснил Пиковский в интервью "Экономической правде". - Переговоры о погашении этого долга тянутся с марта прошлого года. Наложив в итоге штраф на основании неуплаченных компанией таможенных платежей, налоговики выполнили юридическое действие, которое, по их мнению, отвечает нормам законодательства".

Пиковский особо отметил, что в этом деле никак не фигурирует газ, поставляемый на неконтролируемые Киевом территории Донбасса, на что ссылается Коболев, объясняя таможенные недоплаты.

"Мы эти объемы газа и не учитывали. Мы посчитали таможенные обязательства и санкции по тем объемам, которые они сами нам указали ", - уточнил руководитель Энергетической таможни.

По его словам, "Нафтогаз" мог давно выйти из сложившейся ситуации предоставлением необходимых справок или обратиться за рассрочкой по уплате таможенных платежей. "Но таких обращений тоже не было", - заявил он.

Ранее глава "Нафтогаза" заявил, что собирается судиться с Государственной фискальной службой, поскольку та якобы неправильно начислила штраф на газ, который поступает в Донбасс. В связи с этим президент страны Петр Порошенко обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой провести проверку обоснованности наложения штрафа на "Нафтогаз".