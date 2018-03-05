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Количество НТО при магазинах в Москве выросло в 3,5 раза за 2017 год

Экономика и бизнес
5 марта, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

При этом, за прошлый год выявлено более 150 нарушений при размещении нестационарных торговых объектов

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Количество нестационарных торговых объектов (НТО) при магазинах выросло в Москве в 3,5 раза. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

НТО представляют собой небольшие уличные лотки, навесы и тележки - временные торговые конструкции, которые для удобства горожан устанавливают рядом со входом в магазин или вблизи него, пояснили в ведомстве.

"За прошлый год число временных торговых конструкций при магазинах выросло в 3,5 раза. Если в 2016 году на территории Москвы было 32 таких объекта, то по итогам 2017-го - уже 1102", - цитирует пресс-служба начальника инспекции Сергея Шогурова.

В тоже время ведомство сообщает, что за прошлый год выявлено более 150 нарушений при размещении НТО. "В случае, если предпринимателем не будут предприняты меры для устранения нарушений, то объект подлежит исключению из схемы размещения", - подчеркнул Шогуров.

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