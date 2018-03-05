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Кабмин выделит НКО 204 млн рублей субсидий на проведение трех государственных праздников

Экономика и бизнес
5 марта, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, марта. /ТАСС

Речь идет о Дне воссоединения Крыма с РФ, Дне России и Дне народного единства

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МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство выделит 203,7 млн рублей на субсидии некоммерческим организациям для проведения празднований Дня воссоединения Крыма с РФ, Дня России и Дня народного единства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В целях проведения в г. Санкт-Петербурге, Ростове-на- Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, являющихся административными центрами федеральных округов (кроме Центрального федерального округа), праздников в едином формате выделить Минкультуры России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 203,7 млн рублей на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), имея в виду организацию и проведение Дня воссоединения Крыма с Россией (18 марта). Дня России (12 июня) и Дня народного единства (4 ноября) в 7 федеральных округах", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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