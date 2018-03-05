Путин: в транспортных проектах нужно использовать отечественное программное обеспечение

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Съезде транспортников России, призвал разработку транспортных проектов начинать с отечественного программного обеспечения.

"Цифровые решения позволяют заметно продвинуться в развитии мультимодальных, как говорят специалисты, бесшовных перевозок, нужно задействовать новые технологические возможности для роста эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов, для повышения удобства и комфорта пассажиров, - сказал Путин. - В том числе, речь идет об использовании конкурентоспособного отечественного программного обеспечения, на это хочу обратить особое внимание".

Российский лидер подчеркнул, что "при любом новом проекте с этого нужно начинать и нужно ориентироваться именно на отечественный продукт". По словам главы государства, все возможности для этого есть. Путин особо подчеркнул, что серьезным ресурсом для развития отечественного транспорта должны стать цифровые технологии и сервисы, которые сегодня активно внедряются во всех сферах жизни и становятся мощным фактором качественного роста. Он напомнил, что уже сейчас через интернет можно узнать расписание рейсов, проложить маршрут, купить билет и отследить перемещение грузов.

"Все это должно придать дополнительный импульс транспорту России, усилить позиции нашей страны на глобальном рынке транспортных и логистических услуг", - заключил президент.

Обновление транспортного парка

Глава государства поручил правительству вместе с деловыми кругами проработать вопросы обновления парка подвижного состава, чтобы модернизация была максимально эффективной. "Важно не создать чрезмерную, необоснованную нагрузку на наши компании, а предложить такую систему стимулов, которая сделает обновление парка транспортных средств максимально эффективным", - указал он.

"Я прошу правительство совместно с деловыми кругами проработать эти вопросы. Это абсолютно необходимо, если мы хотим энергично развиваться, повышать нашу конкурентоспособность", - поручил Путин.

По мнению президента, "вместе с обновлением дорожной сети страны нам необходимо делать более современным, экологичным и транспортный парк". Он уточнил, что "процесс обновления [транспортного парка] должен быть естественным, гибким и выгодным". "Это абсолютно необходимо, если мы хотим энергично развиваться, повышать нашу конкурентоспособность", - пояснил глава государства.

Положение российских автоперевозчиков

Также глава государства поручил правительству проанализировать положение, в котором находятся отечественные и зарубежные перевозчики на территории РФ, улучшить условия работы российских компаний. "Отечественные автоперевозчики часто говорят о том, что работают в России в неравных условиях по сравнению с иностранными компаниями. Прошу правительство совместно с Союзом транспортников и другими объединениями автоперевозчиков проанализировать эту ситуацию еще раз", - поставил задачу глава государства, выступая на съезде транспортников РФ. По его словам, "нужно подготовить изменения в этой части".

Президент признал, что власти постоянно занимаются данной проблемой. Однако, по его оценке, "видимо, до конца все вопросы не решены".

Финансирование пригородного сообщения

Путин потребовал от глав регионов предельно ответственно подходить к вопросам финансирования пригородных железнодорожных перевозок. Он напомнил о мерах, принятых на федеральном уровне для поддержки пригородного сообщения: установление нулевого тарифа на пользование инфраструктурой, обнуление НДС на такие перевозки до 2030 года и т. д.

"Мы шли к этим решениям постепенно, из года в год, исходя из реальных возможностей и потребностей. Я прошу руководителей регионов предельно ответственно подходить к финансированию пригородного сообщения, учитывать его высокую социальную значимость, а также роль в обеспечении включенности малых городов, сельских территорий в общее экономическое, социальное, культурное пространство страны, в развитие туризма и в целом - в формирование современного высокомобильного образа жизни людей", - сказал Путин.

Говоря в целом о развитии транспортной системы и инфраструктуры, Путин подчеркнул, что это приоритетная задача на ближайшие шесть, 10 и 15 лет. "Это без всяких сомнений то, над чем вся страна напряженно должна будет работать в ближайшей перспективе, потому что от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики", - констатировал глава государства.

Путин также коснулся вопросов кадрового обеспечения в сфере транспорта. "Нужно регулярно обновлять материально-техническую базу профильного образования и науки, запускать новые программы обучения и повышения квалификации по самым современным и востребованным направлениям подготовки кадров", - сказал президент, подчеркнув, что в этой сфере нужно опираться на запросы транспортных предприятий.

Железнодорожное сообщение

Президент призвал развивать логистику железнодорожного сообщения и повышать скорость движения составов. "Нужно развивать логистику железнодорожного сообщения, повышать скорость движения составов, расшивать узкие места, включая подходы к морским портам страны, в целом - наращивать потенциал железных дорог России, в том числе транзитных контейнерных перевозок", - сказал он.

Глава государства обратил внимание на то, что 5 марта "был сделан очень важный шаг к ликвидации одного из главных барьеров на пути увеличения объемов и скорости перевозок на БАМе - полностью пройден второй Байкальский тоннель". "Это большое событие, праздник", - считает Путин. По его словам, "уже в будущем году движение через Байкальский хребет станет двухпутным, существенно возрастет пропускная способность этого участка, а значит - всей магистрали".

Президент также коснулся и вопросов транспортировки по морю. Он напомнил, что Россия обладает уникальной географией выходов в мировые акватории и за последние годы удалось добиться существенного прироста мощности морских портов - более 1 млрд тонн грузов в год.

"Будем и дальше развивать крупные логистические узлы в Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском, Арктическом бассейнах", - сказал Путин. Он указал также на важность развития внутренних водных путей, обратив внимание правительства, что все намеченные в этой сфере планы "должны быть реализованы в полном объеме", так как "это прямо влияет на структуру грузооборота, на запуск новых инвестиционных проектов на речном транспорте".