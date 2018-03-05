Путин: в транспортных проектах нужно использовать отечественное программное обеспечение

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на Съезде транспортников России, призвал разработку транспортных проектов начинать с отечественного программного обеспечения.
"Цифровые решения позволяют заметно продвинуться в развитии мультимодальных, как говорят специалисты, бесшовных перевозок, нужно задействовать новые технологические возможности для роста эффективности отрасли, снижения затрат перевозчиков и владельцев грузов, для повышения удобства и комфорта пассажиров, - сказал Путин. - В том числе, речь идет об использовании конкурентоспособного отечественного программного обеспечения, на это хочу обратить особое внимание".
Российский лидер подчеркнул, что "при любом новом проекте с этого нужно начинать и нужно ориентироваться именно на отечественный продукт". По словам главы государства, все возможности для этого есть. Путин особо подчеркнул, что серьезным ресурсом для развития отечественного транспорта должны стать цифровые технологии и сервисы, которые сегодня активно внедряются во всех сферах жизни и становятся мощным фактором качественного роста. Он напомнил, что уже сейчас через интернет можно узнать расписание рейсов, проложить маршрут, купить билет и отследить перемещение грузов.
"Все это должно придать дополнительный импульс транспорту России, усилить позиции нашей страны на глобальном рынке транспортных и логистических услуг", - заключил президент.
Глава государства поручил правительству вместе с деловыми кругами проработать вопросы обновления парка подвижного состава, чтобы модернизация была максимально эффективной. "Важно не создать чрезмерную, необоснованную нагрузку на наши компании, а предложить такую систему стимулов, которая сделает обновление парка транспортных средств максимально эффективным", - указал он.
"Я прошу правительство совместно с деловыми кругами проработать эти вопросы. Это абсолютно необходимо, если мы хотим энергично развиваться, повышать нашу конкурентоспособность", - поручил Путин.
По мнению президента, "вместе с обновлением дорожной сети страны нам необходимо делать более современным, экологичным и транспортный парк". Он уточнил, что "процесс обновления [транспортного парка] должен быть естественным, гибким и выгодным". "Это абсолютно необходимо, если мы хотим энергично развиваться, повышать нашу конкурентоспособность", - пояснил глава государства.
Также глава государства поручил правительству проанализировать положение, в котором находятся отечественные и зарубежные перевозчики на территории РФ, улучшить условия работы российских компаний. "Отечественные автоперевозчики часто говорят о том, что работают в России в неравных условиях по сравнению с иностранными компаниями. Прошу правительство совместно с Союзом транспортников и другими объединениями автоперевозчиков проанализировать эту ситуацию еще раз", - поставил задачу глава государства, выступая на съезде транспортников РФ. По его словам, "нужно подготовить изменения в этой части".
Президент признал, что власти постоянно занимаются данной проблемой. Однако, по его оценке, "видимо, до конца все вопросы не решены".
Путин потребовал от глав регионов предельно ответственно подходить к вопросам финансирования пригородных железнодорожных перевозок. Он напомнил о мерах, принятых на федеральном уровне для поддержки пригородного сообщения: установление нулевого тарифа на пользование инфраструктурой, обнуление НДС на такие перевозки до 2030 года и т. д.
"Мы шли к этим решениям постепенно, из года в год, исходя из реальных возможностей и потребностей. Я прошу руководителей регионов предельно ответственно подходить к финансированию пригородного сообщения, учитывать его высокую социальную значимость, а также роль в обеспечении включенности малых городов, сельских территорий в общее экономическое, социальное, культурное пространство страны, в развитие туризма и в целом - в формирование современного высокомобильного образа жизни людей", - сказал Путин.
Говоря в целом о развитии транспортной системы и инфраструктуры, Путин подчеркнул, что это приоритетная задача на ближайшие шесть, 10 и 15 лет. "Это без всяких сомнений то, над чем вся страна напряженно должна будет работать в ближайшей перспективе, потому что от этого будет зависеть общая конкурентоспособность нашей экономики", - констатировал глава государства.
Путин также коснулся вопросов кадрового обеспечения в сфере транспорта. "Нужно регулярно обновлять материально-техническую базу профильного образования и науки, запускать новые программы обучения и повышения квалификации по самым современным и востребованным направлениям подготовки кадров", - сказал президент, подчеркнув, что в этой сфере нужно опираться на запросы транспортных предприятий.
Президент призвал развивать логистику железнодорожного сообщения и повышать скорость движения составов. "Нужно развивать логистику железнодорожного сообщения, повышать скорость движения составов, расшивать узкие места, включая подходы к морским портам страны, в целом - наращивать потенциал железных дорог России, в том числе транзитных контейнерных перевозок", - сказал он.
Глава государства обратил внимание на то, что 5 марта "был сделан очень важный шаг к ликвидации одного из главных барьеров на пути увеличения объемов и скорости перевозок на БАМе - полностью пройден второй Байкальский тоннель". "Это большое событие, праздник", - считает Путин. По его словам, "уже в будущем году движение через Байкальский хребет станет двухпутным, существенно возрастет пропускная способность этого участка, а значит - всей магистрали".
Президент также коснулся и вопросов транспортировки по морю. Он напомнил, что Россия обладает уникальной географией выходов в мировые акватории и за последние годы удалось добиться существенного прироста мощности морских портов - более 1 млрд тонн грузов в год.
"Будем и дальше развивать крупные логистические узлы в Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском, Арктическом бассейнах", - сказал Путин. Он указал также на важность развития внутренних водных путей, обратив внимание правительства, что все намеченные в этой сфере планы "должны быть реализованы в полном объеме", так как "это прямо влияет на структуру грузооборота, на запуск новых инвестиционных проектов на речном транспорте".