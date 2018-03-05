Путин пообещал повысить привлекательность проектов строительства дорог

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым использовать новые материалы и технологии для строительства автомобильных дорог и заключать контракты на их сооружение на весь жизненный цикл.

"Одним из самых массовых и востребованных видов сообщения является автомобильный транспорт. В пересчете на тоннаж почти 70% грузов в России перевозятся по автодорогам", - констатировал глава государства, выступая на съезде транспортников РФ. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию на прошлой неделе ставил задачу "в ближайшие шесть лет практически удвоить расходы на автомобильные дороги, направить на эти цели более 11 трлн рублей".

По оценке Путина, самая сложная задача - привести в порядок региональные и местные трассы. "Мы в значительной степени привели в порядок более или менее федеральные трассы, но по объему региональных и местных [трасс] на порядок больше", - отметил президент. Он указал, что для решения этой задачи "потребуется привлечь большой объем частных средств".

"Мы системно поддержим инвесторов, которые вкладывают средства в инфраструктуру, запустим новые инструменты финансирования дорожного строительства, такие как инфраструктурная ипотека, повысим привлекательность проектов развития автодорог за счет освоения придорожных территорий", - пообещал Путин. Он подчеркнул, что "нужно задействовать новые технологии и материалы, которые повысят качество дорожного полотна, его долговечность, а значит - и безопасность дорожного движения". "Здесь также необходимо использовать контракты жизненного цикла, когда подрядчик несет прямую финансовую ответственность за состояние дороги в течение всего срока службы", - указал глава государства.