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Крупный животноводческий комплекс будет построен на дагестанском мясокомбинате

Экономика и бизнес
5 марта, 22:20 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, марта. /ТАСС

Он будет рассчитан на 200 дойных коров

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МАХАЧКАЛА, 5 марта. /ТАСС/. "Кизляр Урицкий мясокомбинат" в Дагестане до конца года построит животноводческий комплекс на площади 15 га, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Кизляр Урицкий мясокомбинат завершил строительство одного из корпусов животноводческого комплекса, рассчитанного на 200 дойных коров. На площади 15 га до конца года будут размещены две животноводческие площадки для содержания крупного рогатого скота", - сказал собеседник агентства.

Инвестиции в проект составят около 446 млн рублей, реализация инвестпроекта ведется в рамках обеспечения продовольственной безопасности и развития импортозамещения в агропромышленном комплексе.

В 2017 году мясокомбинат начал экспорт мяса в Иран, первая партия объемом порядка 800 туш баранины была отправлена из Кизляра в конце октября. Сейчас предприятие поставляет в неделю более 20 тонн баранины в Иран.

Как ранее сообщалось, с 2018 года мясокомбинат увеличит поставки баранины в Иран в два раза. Для увеличения объема поставок и производства планируется завозить мясо из других регионов, в частности из Ставропольского края и Калмыкии.

В рамках реализации республиканского приоритетного проекта "Создание агропромышленного комплекса по переработке продукции животноводства в Республике Дагестан" на предприятии запущен убойный цех по стандартам "Халяль" (дозволенная для мусульман пища), одобренный Муфтиятом республики.

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