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Первая конференция по развитию малого и среднего бизнеса СКФО пройдет в Северной Осетии

Экономика и бизнес
6 марта, 0:18 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 6, марта. /ТАСС

На конференции обсудят развитие системы кредитования малого и среднего предпринимательства по льготной ставке

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 марта. /ТАСС/. Участники первой окружной конференции обсудят во вторник в Северной Осетии механизмы поддержки малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"6 марта в Северной Осетии впервые состоится окружная конференция, посвященная механизмам поддержки малого и среднего бизнеса в регионах СКФО (Северо-Кавказского федерального округа - прим. ТАСС). В мероприятии примут участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, руководство регионов СКФО, генеральный директор федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман, директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ Максим Паршин", - говорится в сообщении.

Главная тема конференции - государственная поддержка бизнеса. В повестке также развитие системы кредитования малого и среднего предпринимательства по льготной ставке. В ходе круглых столов будут обсуждаться вопросы развития сельскохозяйственной кооперации и участия субъектов МСП в закупках.

В рамках мероприятия представители федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства проведут встречи с бизнес-сообществом региона. Кроме того, пройдет презентация инвестиционных проектов республик СКФО, которые могут получить кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП. Участникам также расскажут о возможностях информационного продукта Корпорации МСП - портала "Бизнес-навигатор МСП". Состоится презентация платформы знаний и сервисов для бизнеса "Деловая среда".

На конференции планируется заключение соглашения между Корпорацией МСП, Северо-Осетинским государственным университетом имени К. Л. Хетагурова и Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства о взаимодействии в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе среди молодежи.

О "Бизнес-навигаторе"

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запустили 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. С 2017 года в системе навигатора появился новый сервис для предпринимателей - "Жизненные ситуации". Программа предоставляет пользователям список рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития бизнеса.

Ресурс охватывает 171 крупный город, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов. Любой желающий может бесплатно зарегистрироваться на портале и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Одной из базовых функций портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах.

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