Галушка: более 70% привлеченных инвестиций в ДФО ориентированы на экспорт в страны АТР

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Более 70% объема привлеченных инвестиций на Дальний Восток ориентировано на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил во вторник во Владивостоке министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, выступая на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ.

"За 4,5 года на Дальний Восток привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций, за которыми стоит 1,2 тыс. новых инвестиционных проектов и 120 тыс. новых рабочих мест. Эти инвестиции диверсифицируют сырьевую экономику Дальнего Востока. <...>Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм. Важно отметить, что жизнь сегодня от общего объема привлеченных инвестиций - 70% ориентирована на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Галушка.

Итоговая коллегия Минвостокразвития РФ проходит во вторник во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На ней рассматриваются итоги развития Дальнего Востока за последние четыре года, планы работы министерства на 2018 год и следующий шестилетний период. В коллегии принимают участие вице- премьер - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, руководители институтов развития: Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, губернаторы дальневосточных регионов.