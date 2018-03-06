СМИ: глава Kobe Steel уходит в отставку после скандала с подделкой данных о качестве

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Президент крупной японской металлургической корпорации Kobe Steel Хироя Кавасаки принял решение уйти в отставку, взяв на себя ответственность за скандал с фабрикацией данных о качестве продукции компании. Как сообщает во вторник информационное агентство Kyodo, вместе с ним покинет свой пост вице-президент Акира Канэко, ведавший производством медных и алюминиевых деталей.

В октябре 2017 года выяснилось, что Kobe Steel систематически подделывала данные о соответствии своей продукции государственным стандартам качества. Эти товары поставлялись 525 компаниям, включая автомобилестроительную Toyota Motor Corp. и гиганта тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Детали с фальсифицированными данными использовались, в частности, в боевых самолетах, ракетах, скоростных поездах, легковых машинах.

Расследование, правда, показало, что подделка данных не сказалась на реальном качестве этой продукции и не привела к проблемам с безопасностью. Однако руководство компании пришло к выводу, что без массовых отставок руководства трудно вернуть доверие к Kobe Steel, которая находится на третьем месте в Японии по объему выпуска продукции из стали.