Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.03:
$ 57.1
€ 70.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: глава Kobe Steel уходит в отставку после скандала с подделкой данных о качестве

Экономика и бизнес
6 марта, 4:48 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, марта. /ТАСС

Свой пост также покинет вице-президент компании Акира Канэко, пишет Kyodo

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Президент крупной японской металлургической корпорации Kobe Steel Хироя Кавасаки принял решение уйти в отставку, взяв на себя ответственность за скандал с фабрикацией данных о качестве продукции компании. Как сообщает во вторник информационное агентство Kyodo, вместе с ним покинет свой пост вице-президент Акира Канэко, ведавший производством медных и алюминиевых деталей.

В октябре 2017 года выяснилось, что Kobe Steel систематически подделывала данные о соответствии своей продукции государственным стандартам качества. Эти товары поставлялись 525 компаниям, включая автомобилестроительную Toyota Motor Corp. и гиганта тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Детали с фальсифицированными данными использовались, в частности, в боевых самолетах, ракетах, скоростных поездах, легковых машинах.

Расследование, правда, показало, что подделка данных не сказалась на реальном качестве этой продукции и не привела к проблемам с безопасностью. Однако руководство компании пришло к выводу, что без массовых отставок руководства трудно вернуть доверие к Kobe Steel, которая находится на третьем месте в Японии по объему выпуска продукции из стали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыт ресторан
2
Налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
3
Сборная Чехии отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени
4
Что известно о Сергее Скрипале
5
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" по газовым контрактам
6
"Нафтогаз" считает неприемлемым предложение "Газпрома" по пересмотру или разрыву контракта
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама