Reuters: Евросоюз исключит еще три страны из черного списка офшоров

ТАСС, 6 марта. Евросоюз намерен на следующей неделе исключить Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию из черного списка офшоров, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

По данным агентства, решение, как ожидается, будет одобрено уже 13 марта. В документе отмечается, что Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию исключат из списка, поскольку они приняли на себя "конкретные обязательства" по адаптации своих налоговых правил к стандартам ЕС.

В январе этого года из черного списка офшоров исключили восемь стран: Барбадос, Гренаду, Республику Корея, Макао, Монголию, Панаму, Тунис и ОАЭ. После этого в списке остались девять стран и территорий, которые, как заявляли тогда в ЕС, отказываются менять свои финансовые и налоговые практики: Бахрейн, Гуам, Маршалловы острова, Намибия, Сент-Люсия, Американское Самоа, Самоа, Палау, Тринидад и Тобаго.

ЕС объявил о создании черного списка офшоров 5 декабря прошлого года. Ни одна страна Евросоюза не вошла в этот список.