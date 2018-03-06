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Reuters: Евросоюз исключит еще три страны из черного списка офшоров

Экономика и бизнес
6 марта, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Отмечается, что решение может быть принято 13 марта

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ТАСС, 6 марта. Евросоюз намерен на следующей неделе исключить Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию из черного списка офшоров, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

По данным агентства, решение, как ожидается, будет одобрено уже 13 марта. В документе отмечается, что Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию исключат из списка, поскольку они приняли на себя "конкретные обязательства" по адаптации своих налоговых правил к стандартам ЕС.

В январе этого года из черного списка офшоров исключили восемь стран: Барбадос, Гренаду, Республику Корея, Макао, Монголию, Панаму, Тунис и ОАЭ. После этого в списке остались девять стран и территорий, которые, как заявляли тогда в ЕС, отказываются менять свои финансовые и налоговые практики: Бахрейн, Гуам, Маршалловы острова, Намибия, Сент-Люсия, Американское Самоа, Самоа, Палау, Тринидад и Тобаго.

ЕС объявил о создании черного списка офшоров 5 декабря прошлого года. Ни одна страна Евросоюза не вошла в этот список.

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Страны
ОАЭ Тунис Самоа Палау Панама Бахрейн Намибия Гренада Монголия Барбадос Сент-Люсия Республика Корея Тринидад и Тобаго Маршалловы Острова
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