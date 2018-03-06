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Порошенко ввел в действие санкции против российских банков

Экономика и бизнес
6 марта, 17:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, марта. /ТАСС

Президент также поручил МИД проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных мер

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), который 1 марта продлил еще на год санкции в отношении ряда российский банков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк", - говорится в указе Порошенко.

Президент также поручил министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

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