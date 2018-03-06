Порошенко ввел в действие санкции против российских банков

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), который 1 марта продлил еще на год санкции в отношении ряда российский банков. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк", - говорится в указе Порошенко.

Президент также поручил министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.