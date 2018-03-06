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Банк России докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд рублей

Экономика и бизнес
6 марта, 17:18 UTC+3

В сообщении ЦБ указывается также, что Бинбанк будет объединен с банком ФК "Открытие" до 1 апреля 2019 года

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Центробанк докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд рублей, он будет объединен с банком ФК "Открытие" до 1 апреля 2019 года, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Бинбанк", которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка в размере 56,9 млрд рублей", - сообщает ЦБ. Эти средства пойдут на приобретение дополнительного выпуска акций Бинбанка, говорится в сообщении. Регулятор также отмечает, что "до 01.04.2019 планируется объединение банка с ПАО Банк "ФК Открытие".

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