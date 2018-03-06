Предпринимателям Северного Кавказа презентовали портал "Бизнес-навигатор МСП"

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 марта. /ТАСС/. Электронный сервис по поддержке предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП" презентовали во Владикавказе на окружной конференции, посвященной механизмам поддержки малого и среднего бизнеса в регионах СКФО.

"Так как для Северного Кавказа малый и средний бизнес - это основа экономического развития, то, мне кажется, сегодняшнее мероприятие очень актуально. Я хотел бы, чтоб вы посмотрели и поняли, что каждый имеет сегодня возможность для своего дела. Для того, как это сделать, как раз "Бизнес-навигатор" может очень помочь", - сказал на презентации министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

На Северном Кавказе сервис охватывает 12 городов в 7 субъектах - во Владикавказе, в Нальчике, Черкесске, Махачкале, Назрани, Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Грозном, а также моногородах Каспийске и Невинномысске. Активными пользователями портала на сегодняшний день являются 24,7 тыс. субъектов МСП, реализующих проекты на территории СКФО.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что информационные технологии становятся полезными в сфере предпринимательства и способны сократить сроки получения необходимой документации. "В непростых экономических условиях трудно создавать и развивать бизнес, поэтому сегодняшнее мероприятие, я надеюсь, поможет тем, кто только начинает первые шаги в предпринимательской сфере", - сказал он.

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. С 2017 года в системе навигатора появился новый сервис для предпринимателей - "Жизненные ситуации". Программа предоставляет пользователям список рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития бизнеса.

Ресурс охватывает 171 крупный город, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, более 300 примерных бизнес-планов. Любой желающий может бесплатно зарегистрироваться на портале и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Одной из базовых функций портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах.