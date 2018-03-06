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BP продолжит участие в СП с "Роснефтью", несмотря на выход ExxonMobil

Экономика и бизнес
6 марта, 23:19 UTC+3

Глава британской компании Боб Дадли уточнил, что в вопросе санкций "мы всегда оперируем в пределах" этих ограничений

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ХЬЮСТОН, 6 марта. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания BP, партнер "Роснефти" по ряду разведочных и добычных проектов и ее акционер (владеет 19,75% "Роснефти"), продолжит сотрудничество с российской компанией в прежнем режиме. Об этом журналистам в кулуарах конференции CERAWeek в Хьюстоне сказал во вторник глава компании Боб Дадли.

"Конечно, мы сохраним наше сотрудничество. Что касается санкций, мы всегда оперируем в пределах санкционных ограничений. ExxonMobil также работает с "Роснефтью" [в газовом проекте]. Я думаю, санкции больше касаются арктических проектов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

1 марта стало известно, что американская корпорация ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с "Роснефтью" в сфере поисков месторождений нефти. Нефтяная компания "Роснефть" в свою очередь заявила, что будет самостоятельно развивать проекты в России, из которых выходит ExxonMobil, но поддержит возвращение американской компании при появлении такой законодательной возможности.

"Роснефть" и ExxonMobil планировали сотрудничать в разведке и потенциальной добыче на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. При этом работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена. "Роснефть" также сообщила, что для минимизации ущерба акционерам, компании юридически оформляют выход ExxonMobil из российских проектов в связи с санкциями в отношении энергетического сектора РФ. После завершения оформления документов "Роснефть" пообещала проинформировать акционеров о деталях договоренностей в соответствии с действующими корпоративными стандартами.

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