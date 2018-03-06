Предприниматели Северного Кавказа с помощью КМСП привлекли 21,1 млрд рублей кредитов

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 марта. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП) выдала предпринимателям Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) гарантий и поручительств на сумму 12,9 млрд рублей, что позволило им привлечь кредитное финансирование в размере 21,1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.

"Общий объем выданных предпринимателям СКФО гарантий и поручительств на сегодняшний день составляет 12,9 млрд рублей, что позволило им привлечь 21,1 млрд рублей кредитных средств для реализации проектов в сфере промышленного производства, строительства, сферы услуг", - сказал собеседник агентства.

Самые подготовленные проекты в СКФО

Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Максим Паршин сообщил, что приоритетные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства, подготовленные Кабардино-Балкарией, Северной Осетией и Ингушетией, являются наиболее проработанными среди аналогичных проектов других регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"В каждом регионе страны утвержден приоритетный проект по развитию МСП. Из регионов Северо-Кавказского федерального округа наиболее проработанные проекты подготовлены Северной Осетией, Ингушетией и Кабардино-Балкарией", - сказал он.

При этом Паршин отметил, что другие проекты тоже достойные, но над ними еще стоит поработать. Он также призвал коллег обратить внимание на качество этих проектов и на качество их администрирования.

Борьба с безработицей

Развитие малого и среднего предпринимательства в регионах Северо-Кавказского федерального округа позволит снизить уровень безработицы, которая является одной из основных проблем округа, сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Наша задача, учитывая послание президента РФ, максимально использовать ресурсы, которые есть в регионах, инициативу регионов, и то, что создало государство в рамках декапитализации и в предоставлении комфортных льготных условий для МСП, конвертировать в появление новых или расширение уже действующих предприятий. Как индикатор - это новые рабочие места, это рост реальных доходов, это снижение безработицы, которая, к сожалению, для Кавказа в целом и для Северной Осетии тоже является сегодня самым большим вызовом", - сказал Кузнецов.

"Мы сегодня увидели те навигационные подходы к навигационным ресурсам, которые будут давать рост рабочих мест", - отметил Браверман.

Увеличение доли малого бизнеса

Министр также отметил, что к 2025 году доля малого и среднего предпринимательства в регионах СКФО возрастет. "Совсем недавно президент сказал, что доля малого и среднего бизнеса к 2025 году должна составить не менее 40%, а количество людей, которые заняты, должно вырасти с 19 млн до 25 млн человек. Как раз Северный Кавказ - одно из тех мест, где структура бизнеса априори будет именно такой", - добавил Кузнецов.