В "Роснефти" утвердили 11 кандидатов в новый состав совета директоров

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" утвердил 11 кандидатов на 11 мест в новом составе исполнительного органа для избрания на годовом собрании акционеров, говорится в материалах нефтяной компании.

Дональд Хамфриз, в настоящее время являющийся независимым директором в компании, не вошел в список кандидатур. Вместо него в новый состав совета номинирован председатель правления Marcuard Holding Рудлофф Ханс-Йорг.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отметил ТАСС, что компания благодарна Хамфризу за проделанную в "Роснефти" работу.

"Мы безмерно благодарны Хамфризу за его работу, несмотря на то, что он уже хотел отойти от дел, он терпеливо относился к нашей просьбе продолжать исполнять обязанности. Хамфриз всегда серьезно относился к своим функциям, что требовало большого погружения в процесс. Что касается Рудлоффа, то это человек для компании не новый, и в условиях действующей конъюнктуры, когда основная инициатива по санкционному давлению исходит из США, он более ориентирован на Европу и более актуален. Нам кажется, что это удачная замена незаменимому Хамфризу, который был одним из ключевых членов совета директоров", - сказал пресс-секретарь "Роснефти".

Остальные действующие члены совета директоров "Роснефти" включены в список на переизбрание. Среди них экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, министр энергетики РФ Александр Новак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Артур Маттиас Варниг.

Кроме того, в список вошли президент группы компаний BP Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil Гильермо Кинтеро, а также глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал аль Сувайди.

В сентябре 2017 года акционеры "Роснефти" увеличили численный состав совета директоров с 9 до 11, чтобы в него вновь мог войти министр энергетики РФ Александр Новак.