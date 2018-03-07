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Представители близкого к Керимову Bonum Capital вошли совет директоров банка "Возрождение"

Экономика и бизнес
7 марта, 17:12 UTC+3

Ранее сообщалось о переговорах бизнесмена с основными владельцами банка - братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми - о покупке их доли в кредитной организации

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Представители близкого к бизнесмену Сулейману Керимову фонда Bonum Capital вошли в совет директоров банка "Возрождение", такое решение приняли акционеры банка в ходе внеочередного общего собрания.

В новый состав совета директоров вошли 12 из ранее предложенных 24 кандидатов. В частности, в совет директоров помимо топ-менеджеров банка "Возрождение" и прежних членов вошли представляющие интересы Bonum Capital Мурат Алиев, Руслан Бабаев, Антон Аверин, Владимир Кузнецов, Максим Мещеряков, Александр Сидоров, а также представитель "Ренессанс Брокер" Максим Орловский и гендиректор "Паскаль Медикал" Александр Федоров.

Ранее сообщалось о переговорах Керимова с основными владельцами банка "Возрождение", братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, о покупке их доли в кредитной организации. Вторым претендентом на покупку банка называли близкий к Керимову НПФ "Благосостояние".

Вхождение представителей Bonum Capital в совет директоров банка "Возрождение" подтверждает намерение фонда стать его акционером, прокомментировал ТАСС заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям Bonum Capita Антон Аверин. В то же время присутствие в совете директоров всех членов действующего состава правления, а также Тамджида Басуниа - ведущего независимого директора из прошлого состава совета - свидетельствует о преемственности руководства, что имеет первостепенное значение для сохранения исторической стратегии и ключевых ценностей банка "Возрождение", отметил он.

"Мы оцениваем банк как актив очень высокого качества с хорошим потенциалом роста, владение которым очень почетно. Банк имеет безупречную 27-летнюю репутацию и продолжит работу в рамках существующей бизнес-модели, в основе которой лежат исторически крепкие отношения с клиентами", - резюмировал Аверин.

Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка, который в настоящее время санируется Фондом консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых, которые, по предписанию ЦБ, до середины марта должны снизить долю в банке до 10%.

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Персоны
Керимов, Сулейман Абусаидович
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