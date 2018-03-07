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МТС разместил на Мосбирже биржевые облигации двух выпусков на 20 млрд рублей

Экономика и бизнес
7 марта, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

В компании сообщили, что привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Оператор МТС разместил на Московской бирже два выпуска биржевых облигаций серий 001Р-05 и 001Р-06 объемом по 10 млрд рублей каждый, говорится в сообщении компании.

"Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели", - сказано в сообщении.

Ставка купонов до погашения по выпуску 001Р-05 составила 7,1%, а по выпуску 001Р-06 - 7,25%. Срок погашения по облигациям серии 001Р-05 наступает через три с половиной года с момента размещения, по серии 001Р-06 - через семь лет.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 1 марта 2018 года. Всего от инвесторов поступило более 60 заявок совокупным объемом свыше 50 млрд рублей.

Вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей Корня отметил, что ставка купона по выпуску 001Р-05 в 7,1% годовых является самой низкой ставкой за последние годы среди всех рыночных размещений рублевых облигаций компаний реального сектора российской экономики.

Организаторами выпусков выступили BCS GM, Райффайзенбанк и Россельхозбанк, агентом по размещению - Райффайзенбанк. Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи.

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