АСИ: технологический прорыв требует развития управленческих навыков и правовых форм

САМАРА, 7 марта. /ТАСС/. Внедрение новых организационно-правовых форм и воспитание управленческих навыков необходимо, чтобы совершить в России технологический прорыв. Такое мнение выразил директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков в ходе заседания наблюдательного совета АСИ, которое состоялось в Самаре.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию отметил, что в мире накапливается огромный технологический потенциал, который позволяет совершить рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления.

"Первое - мы в основном копируем уже устаревшие западные организационные формы. <…> Мы говорим о внедрении проектного подхода, управлении по KPI, некоторых других вещах. Но это то, что уже ушло, то, что направлено на избежание риска. Но если мы хотим уйти в прорыв, то нам нужно не избегать риска, а инвестировать в риск, переходить от KPI к управлению по ценностям, от прототипов к управлению по жизненному циклу, к механизмам венчурного управления как к более передовым сегодня, и организационных норм, и управленческих навыков нам категорически не хватает", - сказал Песков, добавив, что устаревшие организационно-правовые формы - одно из ограничений, мешающих совершению технологического рывка.

Он отметил, что необходимо провести обновление "гуманитарной и управленческой науки". По его словам, сейчас существует серьезное отставание в этих областях, и оно может увеличиться по мере ускорения темпов развития.

В качестве другого ограничения, мешающего технологическому прорыву, Песков назвал "жесткие стандарты и законы", которые "закрывают рынки". По его словам, именно такая ситуация наблюдается в последние два года с регулированием рынка беспилотников. "Нам нужно именно проактивное регулирование, совместная работа ветвей власти, которая бы, с одной стороны, не закрывала рынки, с другой - их регулировала. Мы сейчас по шести дорожным картам более 500 мероприятий по законодательству внесли в правительство, но нам важно организовать работу с Государственной думой так, чтобы не навредить, а пройти между балансом безопасности и активного развития", - сказал он.

Еще одной проблемой Песков считает "некритическое восприятие некоторых западных терминов". В частности, по его словам, цифровую экономику важнее понимать как "экономику данных", однако этот термин почти не используется, так как он "не такой модный". <...> Иногда мы попадаем в смысловые ловушки, которые очень дорого стоят", - отметил эксперт.