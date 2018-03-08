СМИ: свыше €11 млрд пропали с замороженных счетов семьи Каддафи в бельгийском банке

ТАСС, 8 марта. Свыше €11 млрд пропали с замороженных в 2011 году счетов в бельгийском банке Euroclear, принадлежавших ливийским инвестиционным структурам, которые работали в интересах семьи бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого в результате вторжения в страну сил НАТО. Об этом сообщил в четверг бельгийский журнал Le Vif.

Журнал опубликовал банковскую выписку, согласно которой, по состоянию на 30 ноября 2013 года, на четырех замороженных в рамках санкций ООН счетах находилось €14,2 млрд в ценных бумагах и €1,9 млрд в виде финансовых средств. А по состоянию на конец 2017 года на этих счетах осталось, согласно официальному ответу прокуратуры Брюсселя на запрос журналистов, "чуть менее €5 млрд". Таким образом, свыше €11 млрд исчезли с замороженных счетов, хотя никакое движение средств на них, по идее, было невозможно.

Счета принадлежали двум ливийским инвестиционным компаниям: Libyan Investment Authority и ее филиалу - Lafico. Деньги были заморожены в марте 2011 года в рамках принятых СБ ООН санкций против Каддафи и его семьи. Это произошло примерно через месяц после начала массированных авиаударов по правительственным силам Ливии авиацией НАТО. СБ ООН считал, что замороженные средства в будущем можно будет использовать на восстановление Ливии после завершения войны и создания правительства народного единства.

Однако после убийства Каддафи повстанцами в октябре 2011 года гражданская война в Ливии так и не закончилась, а лишь приобрела многосторонний характер. Некогда одна из самых процветающих стран Северной Африки остается в состоянии хаоса по сей день, не имея реального правительства. Поэтому "счета Каддафи" так и остаются заморожены.

Журналисты Le Vif смогли выдвинуть только одну гипотезу "естественного" исчезновения денег. Это могло произойти в случае, если с 2013 по 2017 годы ценные бумаги почти 500 крупных компаний, в которые были вложены основные ливийские средства, обесценились бы на 70%. Однако этот вариант сами же авторы материала отвергают, поскольку все основные индексы за этот период только выросли (S&P 500 +41%, Euro Stoxx 50 +17%).

Теперь бельгийские власти начали расследование этого дела, которое грозит стране крупным международным скандалом.