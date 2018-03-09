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WSJ: гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн может уйти в отставку до конца года

Экономика и бизнес
9 марта, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, марта. /ТАСС

В качестве основных кандидатов на смену Бланкфейну рассматриваются президенты банка Харви Шварц и Дэвид Соломон

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ТАСС, 9 марта. /ТАСС/. Генеральный директор американского инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн собирается уйти в отставку. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, покинуть пост Бланкфейн может уже в конце этого года.

Издание отмечает, что в настоящий момент изменения в составе правления ожидаются незадолго до 150-летнего юбилея Goldman Sachs, который банк отметит в 2019 году.

В качестве главных кандидатов на смену 63-летнему Бланкфейну рассматриваются президенты Goldman Sachs Харви Шварц и Дэвид Соломон. По информации издания, на заседании совета директоров Goldman Sachs в феврале этого года Бланкфейн отметил сильные и слабые стороны своих вероятных преемников, однако не уточнил, кому из них он отдает предпочтение.

Пост гендиректора банка Бланкфейн занимает с 2006 года. Всего же в компании он проработал 36 лет. Бланкфейн также занимает пост председателя совета директоров банка.

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