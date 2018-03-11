Минсельхоз хочет снизить бюрократическую нагрузку на фермеров при получении поддержки

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России намерен добиться сокращения документарной нагрузки на фермеров при получении ими господдержки, сообщил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в воскресенье первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Задача - работать над совершенствованием существующего законодательства, и министром поставлена задача сократить количество нагрузок, которые имеют сегодня фермеры. Это - 70 листов требований, которые, согласно инструкциям ЦБ, одинаковы и для крупных предприятий, где есть юридические службы, и для фермеров, где он один во всех должностях", - сказал он.

По словам чиновника, ведомство также будет добиваться повышения доступности льготных кредитов для фермеров.

"В этом вопросе мы ждем поддержки региональных властей. Сегодня только 25% фермеров пользуются льготными кредитами, поскольку не все могут выполнить требования банков. Поэтому нужны региональные фонды, где за счет гарантий региональных бюджетов фермеры продолжат получать кредиты. Учитывая, что суммы, которые получают фермеры, как правило, до 10 млн [рублей], это позволит, в том числе региональным властям, <…> осуществлять контроль и отслеживать динамику дальнейшего развития", - подчеркнул Хатуов.

Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников отметил, что упрощение системы отчетов действительно облегчило бы работу небольшим сельхозпредприятиям.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.