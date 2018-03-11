Минсельхоз в 2018 году в пять раз увеличит поддержку экспортоориентированных кооперативов

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Поддержка экспортоориентированных сельхозкооперативов в 2018 году составит около 500 млн рублей, что в пять раз больше показателя 2017 года, когда стартовал этот механизм. Об этом сообщил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в воскресенье директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец.

"Мы два года подряд активно работаем по поддержке экспортоориентированных кооперативов. Минсельхоз добился первых успехов: 100 млн рублей выделено на поддержку экспортоориентированных кооперативов, в этом году эта цифра уже будет доведена до 500 млн рублей на минимизацию транспортной составляющей. Это серьезная поддержка, это новое направление, второй год", - сказал он.

По его словам, на материально-техническое обеспечение кооперативов выделяются "значительные средства". "10 млн - средний грант по кооперациям на 2017 год, 7,5 млн - 2015-2016 годы", - подчеркнул он.

Он рассказал, что сельхозкооперативы с 2015 года получили от государства 2,8 млрд рублей.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.