Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов: минимальный уровень ФНБ должен составлять 7 трлн рублей

Экономика и бизнес
12 марта, 10:33 дата обновления: 12 марта, 10:56 UTC+3

Глава Минфина также напомнил о планке ВВП в минимум 7%, которая установлена на законодательном уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минимальный уровень Фонда национального благосостояния (ФНБ) должен составить примерно 7 трлн руб., заявил в понедельник в программе "Поздняков" на телеканале НТВ министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Уровень нашего резервного фонда - где-то $66 млрд США, или чуть меньше 5% ВВП. У нас по законодательству есть даже планка, это 7% ВВП - минимально необходимый уровень. Нам нужно иметь 7% ВВП как минимум, а это примерно 7 трлн рублей живых денег, вложенных в быстроликвидные активы", - сказал министр финансов. "Дальше мы можем смотреть вопросы инвестирования какой-то части нефтегазовых доходов с тем, чтобы мы могли поддерживать экономику и получать больше таких вложений", - добавил он.

Силуанов отметил, что ФНБ будет пополняться за счет соблюдения принципов так называемого бюджетного правила: "Если цена на нефть будет продолжать держаться на уровне $50-60 за баррель, то наш Фонд национального благосостояния будет пополняться".

Новое бюджетное правило подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены на нефть выше установленной планки ($40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2% с 2018 года), будут направляться не на расходы, а в резервы. Цель новшества - сглаживание резких колебаний валютного курса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тереза Мэй проведет заседание Нацкомитета безопасности по делу Скрипаля
2
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
3
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
4
Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
7
Минфин: предложения о замене налога на движимое имущество будут готовы в ближайшие месяцы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама