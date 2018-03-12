FT: Saudi Aramco может отложить IPO до 2019 года

ТАСС, 12 марта. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco может отложить первичное публичное размещение акций (IPO) до 2019 года. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники.

При этом источники газеты отметили, что шансы на то, что IPO будет проведено на Лондонской фондовой бирже, остаются высокими.

В самой компании информацию о сроках проведения IPO комментировать отказались, отмечает Financial Times.

В октябре прошлого года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в интервью агентству Reuters подтверждал, что размещение акций компании на бирже намечено на 2018 год.

В январе 2016 года Saudi Aramco заявила о планах выйти на фондовый рынок (первичное размещение 5% акций, пакет оценивается в $2 трлн). Агентство Reuters утверждало, что компания остановила свой выбор на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), однако в компании эти данные не подтвердили. В октябре 2017 года сообщалось, что организаторы сталкиваются с многочисленными проблемами финансового, правового и нормативного характера.