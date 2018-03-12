ФАС возбудила дело в отношении "Вымпелкома" из-за внутрисетевого роуминга

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверила отчет оператора связи "Вымпелком" (бренд "Билайн") и установила, что предложенная им стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России по-прежнему завышена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении "Вымпелкома".

"По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", - прокомментировал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Комментарием "Вымпелкома" ТАСС пока не располагает.

В начале марта ФАС возбудила аналогичные дела в отношении МТС и "Мегафона". Как установило ведомство, предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена. Вопросы у ФАС вызвало и введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона.

Ранее ФАС предписала операторам устранить экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона.

В августе 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. В конце 2017 года ФАС признала соответствующими требования предложения Tele2 и продлила срок исполнения предписания для оператора до 31 мая 2018 года в связи с необходимостью технической реализации изменения тарифов. Для остальных операторов был установлен срок до 31 января.