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ФАС возбудила дело в отношении "Вымпелкома" из-за внутрисетевого роуминга

Экономика и бизнес
12 марта, 13:03 дата обновления: 12 марта, 13:35 UTC+3

Замглавы ведомства отметил, что в случае установления нарушения компания получит предписание о выплате штрафа

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Здание Федеральной антимонопольной службы

Здание Федеральной антимонопольной службы

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверила отчет оператора связи "Вымпелком" (бренд "Билайн") и установила, что предложенная им стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России по-прежнему завышена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В связи с этим ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении "Вымпелкома".

"По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", - прокомментировал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Комментарием "Вымпелкома" ТАСС пока не располагает.

В начале марта ФАС возбудила аналогичные дела в отношении МТС и "Мегафона". Как установило ведомство, предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена. Вопросы у ФАС вызвало и введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона.

Ранее ФАС предписала операторам устранить экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона.

В августе 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. В конце 2017 года ФАС признала соответствующими требования предложения Tele2 и продлила срок исполнения предписания для оператора до 31 мая 2018 года в связи с необходимостью технической реализации изменения тарифов. Для остальных операторов был установлен срок до 31 января.

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