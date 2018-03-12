Шувалов выступил за унификацию зарплат в министерствах и ведомствах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что в России должна быть унифицирована система оплаты труда в министерствах и ведомствах. Об этом он заявил на итоговой коллегии Росреестра.

"Чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое, в системе должна быть унифицированная система оплаты труда", - сказал он.

По словам Шувалова, этот вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти. "После инаугурации всегда подписывается соответствующий указ - наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это (унификация зарплат - прим. ТАСС) заработало", - пояснил он.

"Существует деление на ведомства, на самом верху - министерства, дальше - различные ведомства работают. Так вот, внутри системы должна быть унифицированная система оплаты труда. Это Максим Станиславович Орешкин (глава Минэкономразвития - прим. ТАСС) продвигает, я поддерживаю его в этом, и наша общая задача сейчас в рамках комиссии по административной реформе и во взаимодействии с администрацией президента - довести до практического решения", - отметил первый вице-премьер.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития сообщали ТАСС, что министерство разрабатывает законопроект, в соответствии с которым единый порядок выплаты премий, в зависимости от достижения каждым государственным служащим необходимых результатов, будет устанавливаться правительством РФ во взаимосвязи с целевыми показателями деятельности каждого гражданского служащего. В настоящее время существует различная практика выплат премий за качественную работу государственным служащим, так как действующая редакция федерального закона о государственной гражданской службе предусматривает, что размеры выплат премий определяются представителем нанимателя, а их максимальный размер не ограничивается.