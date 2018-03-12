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Сбербанк увеличил потребкредитование в 2017 году на 21,5%

Экономика и бизнес
12 марта, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Сбербанк с весны 2016 года постепенно снижает ставки по потребкредитам

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сбербанк России выдал в 2017 году потребительские кредиты на общую сумму более 968 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем в 2016 году.

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления - руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Александр Торбахов.

"Рост портфеля потребительских кредитов за 2017 год составил около 85 млрд рублей против снижения на 52 млрд рублей за аналогичный период 2016 года. На 1 января 2018 года портфель потребительских кредитов составляет 1,45 трлн рублей", - сказал он.

Сбербанк с весны 2016 года постепенно снижает ставки по потребительским кредитам, следуя за ключевой ставкой Центробанка.

По словам Торбахова, за первые два месяца 2018 года Сбербанк выдал потребкредиты на сумму более 197 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. "В первые месяцы 2018 года портфель [потребительских кредитов] Сбербанка продолжил восстановление: прирост портфеля составил свыше 38 млрд рублей против снижения на 19 млрд рублей годом ранее", - отметил Торбахов.

За минувший год Сбербанк выдал ипотеку, ставки по которой также заметно снизились, на рекордные 1,1 трлн рублей. За 2017 год прирост выданных банком ипотечных кредитов составил 53%, в первые два месяца текущего года рост достиг 112%, сказал Торбахов.

"Объем выданных кредитов в январе-феврале этого года составил 192,3 млрд рублей", - добавил он.

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам в 2017 году выросла на 38,2% до 748,7 млрд рублей.

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