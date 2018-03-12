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Медведев утвердил дорожную карту механизмов государственно-частного партнерства

Экономика и бизнес
12 марта, 17:08 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 12, марта. /ТАСС

Российский премьер отметил, что кроме государственных вложений для развития инфраструктуры нужно привлекать и частные инвестиции

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ГОРКИ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту, определяющую способы использования механизмов государственно-частного партнерства.

"Я утвердил дорожную карту по развитию инструментария государственно-частного партнерства. Понятно, что инфраструктура у нас, к сожалению, существенно недофинансирована, поэтому задача развития инфраструктуры звучит постоянно, в том числе она звучала в послании президента (РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - прим. ТАСС), - сказал он на встрече с вице-премьерами..

Медведев добавил, что кроме государственных вложений для развития инфраструктуры нужно привлекать и частные инвестиции. "Мы у себя создали механизмы государственно-частного партнерства, включая концессию. За последнее время туда привлечено довольно много частных инвестиций. Но на самом деле все равно общий объем частных инвестиций в объеме средств, которые направляются на развитие инфраструктуры, крайне невелик. Это порядка 1%. А во многих странах подобный вклад частных инвесторов в финансирование инфраструктуры достигает 20% при том, что далеко не все инфраструктурные проекты легко "отбиваются", легко становятся возвратными и приносят прибыль инвесторам", - добавил премьер.

Один из вариантов решения проблемы дефицита частных средств в инфраструктурном строительстве - инфраструктурная ипотека, напомнил Медведев. За счет этого инструмента правительство рассчитывает профинансировать большее количество проектов в области портового хозяйства, дорог, мостов, энергосетей и линий связи. "Нужно только определиться окончательно с источниками", - указал премьер-министр.

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