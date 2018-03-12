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Компания из КЧР начала поставки баранины партиями по 11-14 тонн в Иран

Экономика и бизнес
12 марта, 17:06 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, марта. /ТАСС

По словам замминистра сельского хозяйства республики, власти КЧР ведут переговоры о поставке в Иран зерна кукурузы общим объемом до 100 тыс. тонн

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КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Компания "Кавказ-Мясо" из Карачаево-Черкесии начала в 2018 году поставки баранины в Иран, отправив на экспорт уже около 100 тонн мяса, сообщила ТАСС в понедельник в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей замминистра сельского хозяйства республики Юлия Самсонова.

"Несколько лет назад начались переговоры с иранской стороной о поставке охлажденного мяса баранины в Иран - у них есть ряд критериев. <...> Наш завод соответствовал всем требованиям, там есть специалисты нужного уровня, линия позволяет производить продукцию высокого качества. Был заключен контракт на поставку 500 тонн, сейчас осуществлены поставки приблизительно 100 тонн", - сказала собеседница.

Она добавила, что сейчас ведутся переговоры о поставке в Иран зерна кукурузы общим объемом до 100 тыс. тонн. "У нас есть крупные производители, которые используют современные технологии производства, есть возможность накапливать продукцию - есть свой оптово-распределительный центр", - отметила замминистра.

Контракт о поставках баранины в Иран подписали сроком на один год, ее планировалось отправлять партиями по 11-14 тонн.

На территории Карачаево-Черкесии есть высокогорные луга и пастбища в предгорьях, одним из традиционных видов сельского хозяйства является животноводство. По данным минсельхоза КЧР, в последние годы в республике активно наращиваются темпы развития овцеводства, мясного и молочного скотоводства.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11 - 12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.

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