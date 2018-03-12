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ФАС прекратила дело о допуске "Роснефти" к газопроводу "Сахалин - 2"

Экономика и бизнес
12 марта, 17:49 дата обновления: 12 марта, 17:57 UTC+3

Защита прав и законных интересов нефтяной компании обеспечена решением суда, подчеркнуло ведомство

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила рассмотрение дела по отказу оператора проекта "Сахалин - 2" - Sakhalin Energy - в допуске "Роснефти" к мощностям транссахалинского газопровода, так как защита прав и законных интересов нефтяной компании обеспечена решением суда, говорится в сообщении ведомства.

"В ходе рассмотрения дела в антимонопольном ведомстве "Роснефть" также обратилась за защитой своих законных интересов в арбитражный суд. В связи с этим ФАС приостановила рассмотрение дела до вынесения решения судом. В рамках судебных разбирательств исковые требования "Роснефти" были удовлетворены. Суд установил факт нарушения антимонопольного законодательства и обеспечил защиту прав и законных интересов компании", - отмечается в пресс-релизе. 

ФАС возбудила дело по жалобе "Роснефти" в 2014 году. "Роснефть" планировала построить на Сахалине завод "Дальневосточный СПГ" и требовала выдать ей технические условия и точки подключения к газотранспортной системе "Сахалин - 2" (транссахалинская трубопроводная система) для прокачки до 8 млрд куб. м природного газа в год. Однако Sakhalin Energy (50% у "Газпрома," 27,5% - у Royal Dutch Shell, 12,5% - у Mitsui, 10% - Mitsubishi) отказалась предоставить допуск к трубе.

ФАС приостановила рассмотрение жалобы в 2015 году, когда "Роснефть" обратилась в суд. В декабре 2015 года Верховный суд России принял решение в пользу "Роснефти".

В рамках проекта "Сахалин - 2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа.

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