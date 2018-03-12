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Дэнни Перекальски из Ozon назначен управляющим директором Альфа-банка

Экономика и бизнес
12 марта, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Руководство кредитной организации выразило уверенность в том, что опыт Дэнни Перекальски поможет улучшить продуктовое предложение банка

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Дэнни Перекальски, руководивший компанией Ozon Group (владеет Ozon.ru) на протяжении трех лет, возглавит направление по разработке продуктов Альфа-банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Уверен, что успешный опыт Дэнни поможет улучшить продуктовое предложение Альфа-банка, повысить скорость разработки и доставки клиентам востребованных и инновационных продуктов", - отметил исполняющий обязанности главного управляющего директора Альфа-банка Алексей Чухлов.

Альфа-банк - крупнейший российский частный универсальный банк. По итогам 2017 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы банковской группы "Альфа-банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-банк" и дочерние финансовые компании, составили $44,7 млрд, совокупный кредитный портфель - $28,6 млрд, совокупный капитал - $6,4 млрд. Чистая прибыль за 2017 год составила $798 млн.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре. 

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