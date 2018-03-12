Кабмин утвердил список компаний, проекты которых на Дальнем Востоке подлежат согласованию

ТАСС, 12 марта. Правительство России утвердило перечень компаний, которым необходимо согласовывать инвестпрограммы по развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке с Минвостокразвития. Как сообщает официальный сайт кабмина, теперь это касается не только госкомпаний с более чем 50-процентным участием государства, но и "наиболее значимых для развития Дальнего Востока госкорпораций, госкомпаний и других организаций".

Кабмин утвердил перечень таких компаний, который содержит 34 наименования. Среди упомянутых в нем структур - "Алроса", АИЖК, Объединенная зерновая компания, Объединенная судосторительная корпорация, "Россельхозбанк", банк ВТБ, госкорпорации "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", ВЭБ, "Аэрофлот", "Газпром", "Роснефть" и другие. До настоящего времени действие правил согласования инвестпроектов распространялось на государственные компании, доля Российской Федерации в уставном капитале которых превышала 50% и размер уставного капитала которых превышал 1 млрд рублей.

Также подписанный главой кабмина Дмитрием Медведевым документ определяет состав плановых и программно-целевых документов, которые должны поступать на согласование в Минвостокразвития России. К ним будут относиться долгосрочные программы развития, стратегии, инвестиционные программы и программы инновационного развития компаний из утвержденного перечня. "Установлено, что при отсутствии согласованного решения по проекту планового или программно- целевого документа вопрос об урегулировании разногласий будет рассматриваться в правительстве России с участием заместителя председателя правительства, курирующего комплексное социально-экономическое развитие Дальнего Востока [Юрия Трутнева]", - говорится в сообщении.