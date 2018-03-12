Дворкович: эксперты РФ предложат меры реагирования на рост пошлин на сталь в США

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Российские эксперты готовят для правительства предложения по реагированию на повышение пошлин на сталь в США, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в понедельник.

"Наши эксперты ознакомились, но еще пока мы доклада не видели. Эксперты сказали, что уже все посмотрели и будут сейчас предлагать, что делать дальше", - сказал Дворкович журналистам.

Президент США Дональд Трамп подписал 9 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Документ вступает в силу через 15 дней после подписания. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США.

Трамп объясняет меру необходимостью защитить американских производителей. В ответ на подписание распоряжения американского президента торговый представитель России в США Александр Стадник заявил, что подобные меры приводят к росту протекционистских настроений и негативно влияют на рынок.