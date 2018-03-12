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Дворкович: эксперты РФ предложат меры реагирования на рост пошлин на сталь в США

Экономика и бизнес
12 марта, 18:35 дата обновления: 12 марта, 19:00 UTC+3

Торговый представитель России в США заявил, что введение пошлин на сталь и алюминий приводят к росту протекционистских настроений и негативно сказываются на рынке

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Российские эксперты готовят для правительства предложения по реагированию на повышение пошлин на сталь в США, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в понедельник.

"Наши эксперты ознакомились, но еще пока мы доклада не видели. Эксперты сказали, что уже все посмотрели и будут сейчас предлагать, что делать дальше", - сказал Дворкович журналистам.

Президент США Дональд Трамп подписал 9 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Документ вступает в силу через 15 дней после подписания. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США.

Трамп объясняет меру необходимостью защитить американских производителей. В ответ на подписание распоряжения американского президента торговый представитель России в США Александр Стадник заявил, что подобные меры приводят к росту протекционистских настроений и негативно влияют на рынок.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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