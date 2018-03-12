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"Руслайн" запустит авиарейс из Липецка в Краснодар

Экономика и бизнес
12 марта, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Полеты будут выполняться дважды в неделю

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ТАСС, 12 марта. Авиакомпания "Руслайн" с 3 апреля открывает авиаперелеты из Липецка в Краснодар, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"С 3 апреля 2018 года маршрутная сеть авиакомпании "Руслайн" пополнится новым рейсом Липецк - Краснодар, а также в обратном направлении Краснодар - Липецк", - сообщили в пресс-службе.

Полеты будут выполняться из Липецка в Краснодар и обратно на самолетах Bombardier CRJ-100/200 дважды в неделю, по вторникам и субботам. Время в пути составит 1 час 40 минут.

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