"Нафтогаз" потребует арестовать российский газ на европейских рынках

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" в рамках спора с "Газпромом" не станет отбирать газ из транзитных потоков в Европу, но намерена добиваться ареста этого топлива уже на европейских рынках.

Об этом заявил в понедельник главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Эксперты", которые получают деньги от "Газпрома", перекручивают мои слова о том, что мы наложим взыскания на газ, принадлежащий "Газпрому", в случае если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража и не выплатит нам $2,5 млрд. Объясняю, в таком случае мы будем накладывать взыскания на газ, принадлежащий "Газпрому", в европейских странах, а не на Украине", - написал он на странице в Facebook.

По его словам, если "Газпром" не выполнит решение арбитража, украинская компания обратится в суды в европейских странах, которые ратифицировали конвенцию о принудительном исполнении арбитражных решений. "Таким образом, мы не собираемся отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше накладывать взыскание на газ после того, как он попадет на европейские рынки - это более эффективный путь получить средства <...>", - добавил Витренко.

Стокгольмский арбитражный суд ранее обязал "Газпром" уплатить $2,56 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом Украины". "Газпром" выразил несогласие с таким решением суда и заявил о намерении "защищать свои права доступными ему способами в соответствии с применимым законодательством". "Газпром" ранее вернул "Нафтогазу" предоплату мартовских поставок газа из-за несогласованности дополнительного соглашения к контракту и отказался поставлять газ. Председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, срок действия которых истекает только в конце 2019 года.