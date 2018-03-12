Кабмин выдвинул в набсовет "Алросы" восемь кандидатов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло в наблюдательный совет "Алросы" заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, помощника руководителя Росимущества Илью Елизарова, а также гендиректора "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонида Петухова. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром 7 марта, опубликовано на сайте правительства.

В совет также выдвинуты нынешние члены: президент алмазодобывающей компании Сергей Иванов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор "Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Алексей Чекунков и председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.