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Кабмин выдвинул в набсовет "Алросы" восемь кандидатов

Экономика и бизнес
12 марта, 20:29 дата обновления: 12 марта, 20:49 UTC+3

В список, в частности, вошли министр финансов Антон Силуанова и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло в наблюдательный совет "Алросы" заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, помощника руководителя Росимущества Илью Елизарова, а также гендиректора "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонида Петухова. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром 7 марта, опубликовано на сайте правительства.

В совет также выдвинуты нынешние члены: президент алмазодобывающей компании Сергей Иванов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор "Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона" Алексей Чекунков и председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Моисеев, Алексей Владимирович
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