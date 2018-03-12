Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию торгов показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник показали разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,27% - до 2318,18 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС упал на 0,18% и составил 1283,18 пункта.

"Техническая картина на графике индекса Мосбиржи продолжает оставаться позитивной. Даже в случае если "медведям" удастся продавить поддержку на уровне 2300 пунктов, в районе 2200 пунктов рынок получит поддержку со стороны среднесрочного восходящего тренда, берущего свое начало от минимумов прошлого года. До его пробоя говорить об изменении тенденции на нашем рынке не стоит", - отмечает аналитик "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,3% - до 64,6$ за баррель.