Производство фруктов и ягод в садах КБР вырастет более чем на 15% в 2018 году

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Объем производства фруктов и ягод в садах Кабардино-Балкарии в 2018 году вырастет более чем на 15% - до 225-230 тыс. тонн, сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах Всероссийского форума сельхозпроизводителей первый зампред правительства - министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров.

"Все зависит от погодных условий, но, по нашим прогнозам, не менее 225-230 тыс. тонн будет в 2018 году плодово-ягодной продукции в республике. Прирост 35-37 тыс. [тонн]", - сказал он.

По его словам, сейчас садоводство в КБР развивается очень активно: только в 2017 году заложено 1,7 тыс. га интенсивных садов. В ближайшие годы в регионе планируется наращивать объемы производства фруктов и ягод примерно на 35-40 тыс. тонн в год.

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.