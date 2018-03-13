Власти Ставрополья выделят на поддержку животноводства рекордные 1,5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Объем господдержки животноводческих хозяйств в Ставропольском крае в 2018 году составит 1,5 млрд рублей, сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"На развитие отрасли выделяется 1,5 млрд рублей. Мы сконцентрировались на приобретении племенного поголовья молочного скотоводства, мы определились на племподдержку, на поддержку производителей шерсти. Проблемы, которые есть у нас в отрасли животноводства, мы таким образом пытаемся решить", - рассказал Ситников.

В пресс-службе министерства агентству пояснили, что никогда раньше средства на господдержку животноводов в таком размере не выделялись.

По данным минсельхоза Ставрополья, из 1,5 млрд рублей около 817 млн направят на гранты для фермеров и сельхозкооперативов (в прошлом году выделялось 543 млн рублей - прим. ТАСС). В том числе, на поддержку семейных ферм пойдет 571 млн рублей, начинающие фермеры могут претендовать на 122 млн рублей, кооперативы - на 124 млн рублей.

Еще 716 млн рублей заложено на другие виды господдержки. Из них на поддержку племенного животноводства в крестьянских фермерских хозяйствах пойдут 405 млн рублей, на приобретение племенного молодняка - 120 млн рублей. Также предусмотрены средства на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, повышение продуктивности в молочном скотоводстве, возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.