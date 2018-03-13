Группа "Тинькофф банка" намерена вложить в "Тинькофф Мобайл" до 1 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Группа "Тинькофф банка" планирует вложить к 2020 году до 1 млрд рублей в виртуального оператора сотовой связи "Тинькофф Мобайл", сообщил журналистам в ходе телефонной конференции финансовый директор - зампредседателя правления банка Илья Писемский.

"Основных инвестиций пока мало. В расходах на 2017 год это незначительные суммы. Объясняется это тем, что значительный найм персонала произошел только во втором половине [2017] года. <…> В целом за 2017-2018-2019 год мы планируем потратить до миллиарда рублей", - сказал Писемский, отказавшись уточнить точные суммы инвестиций по годам.

В декабре группа "Тинькофф" запустила виртуального мобильного оператора "Тинькофф Мобайл" в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. У оператора нет конкретных тарифов. Клиент сможет самостоятельно составить удобный для него тариф и выбрать необходимые ему опции.