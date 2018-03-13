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"Почта России" планирует в 2018 году направить на ремонт отделений почти 3 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 марта, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Генеральный директор компании Николай Подгузов уточнил, что речь идет как о текущем, так и о капитальном ремонте

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Почта России" планирует в 2018 году отремонтировать 2 тыс. 867 отделений, направив на эти цели почти 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава почтового оператора Николай Подгузов на пресс-конференции в ТАСС по итогам работы предприятия в 2017 году.

По его словам, речь идет как о текущем, так и о капитальном ремонте. Сейчас у "Почты России" около 150 отделений нового формата.

По словам Подгузова, в 2017 году "Почта России" открыла 61 новое стационарное городское и сельское отделение почтовой связи, 29 центров выдачи и приема посылок (всего таких центров 550), 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны (всего их 260). Кроме того, было введено 13 передвижных отделений почтовой связи, а также открыто 136 отделений формата S-мини (до 25 кв. м.) в торговых и деловых центрах, супермаркетах.

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Подгузов, Николай Радиевич
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