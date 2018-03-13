Доходный дом Григория Горбунова в Преображенском районе Москвы выставят на аукцион

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Доходный дом Григория Горбунова в Москве, который является объектом культурного наследия, выставят на аукцион. После проведения ремонта победитель аукциона сможет арендовать здание по ставке 1 рубль за кв. м, сообщили во вторник в департаменте по конкурентной политике столицы.

По данным ведомства, здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия регионального значения и выставлено на аукцион по программе льготной аренды сроком на 49 лет. Здание нуждается в замене всей инженерии, частичном восстановлении и проведении ремонтно-отделочных работ. Заявки на участие принимаются до 13 апреля, аукцион состоится 19 апреля.

"Доходный дом промышленника Горбунова передадут победителю аукциона, который возьмет на себя ответственность отреставрировать здание площадью более 1 тыс. кв. м и ввести его в эксплуатацию. Начальная стоимость лота составляет 7,5 млн рублей. Арендатор сможет перейти на ставку 1 рубль за кв. м в год, после того как выполнит условия сделки по сохранению исторического знания", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

Доходный дом промышленника-старообрядца Григория Горбунова 1905 года (архитектор Ю. Ф. Дидерихс, О. Г. Пиотрович) расположен по адресу: улица Девятая Рота, дом 16. Представляет собой трехэтажное здание с подвалом площадью 1 тыс. 171 кв. м, выполненное из кирпича.

Здания доходных домов Горбунова не имеют выраженного декоративного убранства, фасады не оштукатурены, а все элементы декора сделаны из кирпича - это характерно для недорогой доходной застройки начала ХХ века. При этом главные фасады, выходящие на прилегающие улицы, а также ограда с воротами выполнены с использованием сложных элементов декора: на слуховых окнах на крышах зданий есть фигурные украшения, на воротах - башенки с треугольным завершением.