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Содовый завод может стать резидентом пилотной в Оренбургской области ТОР "Новотроицк"

Экономика и бизнес
13 марта, 14:36 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 13, марта. /ТАСС

Срок окупаемости проекта составит шесть лет

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ОРЕНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Новым резидентом единственного в Оренбургской области моногороде Новотроицк, получившим статус территории опережающего развития (ТОР), может стать содовый завод с инвестициями в более 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правительстве региона.

"Областная комиссия одобрила заявку Новотроицкого содового завода на включение в ТОР "Новотроицк". Стоимость инвестиционного проекта более 2,2 млрд рублей, срок окупаемости - шесть лет. Уже в текущем году в производство будет вложено 613 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Руководство завода планирует выйти на полную мощность к 2021 году и начать выпуск 100 тыс. тонн соды и 143 тыс. тонн гипса ежегодно. Новое производство даст городу 165 рабочих мест. Проект рекомендуют Министерству экономического развития, промышленной политики и торговли РФ для подписания соглашения с новым резидентом ТОР.

В ноябре прошлого года в ТОР "Новотроицк" зарегистрировали первого резидента - компанию "Оренбургский пропант", которая приступила к строительству завода с инвестициями 500 млн рублей, проект рассчитан на два года. Резидент создаст дополнительно 450 рабочих мест.

До 2020 года в Новотроицк с помощью Фонда по развитию моногородов привлекут около 8 млрд рублей инвестиций и создадут около 1 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.

Новотроицк стал первым из моногородов Оренбургской области, получившим статус ТОР в июле на десять лет с возможностью пролонгации на пять лет. Создание ТОР позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизив его зависимость от градообразующего предприятия "Уральская сталь" группы "Металлоинвест". С 1 января 2018 года в регионе резидентам ТОР предоставляют налоговые льготы - по налогу на прибыль и ставке по налогу на имущество организаций.

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