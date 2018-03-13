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Россети не будут модернизировать электростанции Севастополя

Экономика и бизнес
13 марта, 15:11 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что компания готова вложить в проект 2 млрд рублей

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Компания "Россети" не смогла договориться с собственниками предприятия "Севастопольэнерго" о получении доли в уставном капитале последнего и не будет заниматься модернизацией устаревших электросетей Севастополя. Об этом во вторник журналистам сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Ранее сообщалось, что компания "Россети" готова вложить в модернизацию устаревших электросетей Севастополя 2 млрд рублей, войдя в уставный капитал "Севастопольэнерго". Однако позже в городском правительстве сообщили, что проект пока заморожен. В то же время, как заявил в декабре прошлого года замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, Минэнерго не отказывалось от планов по вхождению компании "Россети" в уставной фонд "Севастопольэнерго".

"У нас есть контрагент - собственник "Севастопольэнерго", с этим у нас сложности, было заключено соглашение с Россетями, по которому Россети согласились вложить средства в обновление электросетевого хозяйства, но договоренности между Россетями и собственниками "Севастопольэнерго" не состоялось, по сути дела, в уставный капитал они допущены не были", - сказал Овсянников.

В то же время глава Севастополя напомнил, что модернизация электросетей Севастополя планировалась в рамках приоритетного для города проекта Energynet, предусматривающего также построение высоконадежной и экономичной современной электросети на трех пилотных площадках. В этой части проект, по заверению Овсянникова, будет реализован, как и было запланировано.

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