Российский оператор tax free будет частной компанией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Минпромторг России не рассматривает создание государственного оператора системы tax free, поэтому возвратом налога наряду с зарубежными операторами будет заниматься российская частная компания. Об этом ТАСС сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах форума "Локомотивы роста: цифровая экономика и цифровое производство" в Санкт-Петербурге.

"Это будет частная компания, это не будет ГУП (государственное унитарное предприятие - прим. ТАСС), не будет государственным каким-то учреждением. Это частный бизнес, конкурентная нормальная среда", - сказал Евтухов.

Он отметил, что система tax free должна заработать до начала Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Однако пока не известно, успеют ли до этого момента создать отечественного оператора. "Вариантов названия системы пока тоже нет", - добавил Евтухов.

В России планируется создать отечественного оператора системы tax free, который будет работать вместе с двумя зарубежными - Global Blue и Premier Tax Free.

Система tax free работает в России с января 2018 года. Документооборот в электронной форме (между всеми ритейлером, оператором системы, Федеральной таможенной службой, Федеральной налоговой службой и покупателем) заработает только с октября 2018 года.

Новая система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Пункты tax free должны начать свою работу в октябре 2018 года в аэропортах трех российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. После 2018 года перечень городов может быть расширен.