Новгородский госуниверситет и Корпорация МСП будут развивать молодежные стартапы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/ Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП) заключили соглашение с Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого о взаимодействии в области развития и популяризации молодежного малого и среднего бизнеса с учетом использования электронного сервиса по поддержке предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП", передает корреспондент ТАСС.

"В первую очередь это соглашение касается расширения возможностей университета по обучению студентов новым практикам развития малого и среднего бизнеса. Речь пойдет о развитии такой платформы, как "Бизнес-навигатор". Задача корпорации - продвижение этого ресурса, в том числе среди молодежи и студентов. И университет может помочь разработать соответствующие методические материалы, чтобы студенты, находясь в стадии обучения, смогли намного глубже изучить возможности "Бизнес-навигатора", - рассказал ТАСС председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.

В рамках трехстороннего соглашения Корпорация МСП планирует оказывать информационную поддержку Новгородскому госуниверситету по использованию портала "Бизнес-навигатор МСП". В свою очередь МСП Банк будет оказывать содействие в студенческих стажировках. Аналогичное соглашение ранее заключили с Ярославским, Тульским и Северо-Осетинским госуниверситетами.

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запустили 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. С 2017 года в системе навигатора появился новый сервис для предпринимателей - "Жизненные ситуации". Программа предоставляет пользователям список рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития бизнеса.

В Великом Новгороде 12 и 13 марта проходит выездная сессия Корпорации МСП. В рамках мероприятия запланированы круглые столы с участием финансово-кредитных организаций и представителей бизнес-сообщества, презентация инвестиционных проектов Новгородской области и возможностей программ корпорации.