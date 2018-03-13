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Власти Петербурга изучат возможность продления путей аэроэкспресса в город-спутник Южный

Экономика и бизнес
13 марта, 17:42 UTC+3 КАНН /Франция/ 13, марта. /ТАСС

По словам представителя вице-губернатора города, это потребует прокладки дополнительных 10-12 км железной дороги

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КАНН /Франция/, 13 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность продления планируемых к строительству путей аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта Пулково в город-спутник Южный и Пушкинский район. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор Игорь Албин в интервью на стенде Санкт-Петербурга на международной выставке недвижимости MIPIM.

Проект аэроэкспресса в Санкт-Петербурге представили в 2012 году, но затем сроки строительства неоднократно переносили. Электричка должна соединить аэропорт Пулково и Витебский вокзал, а время в пути до аэропорта, по предварительным расчетам, составит около 30 минут. Интерес к проекту проявляли "Группа ЛСР", РЖД, ВТБ и ряд других компаний.

"Мы над этим [продлением в Южный и Пушкинский район] думаем. Такую задачу поставил нам губернатор, чтобы максимально охватить там пассажиропоток не только Пулково, но и в город-спутник Южный и Пушкинский район", - сказал Албин. По его словам, продление потребует дополнительного строительства 10-12 км путей.

При этом вице-губернатор отметил, что конкурс на строительство аэроэкспресса планируют объявить в ближайшее время, а приступить к строительству уже в этом году. Стоимость проекта оценивается в 25 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей городские власти намерены внести имуществом.

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