Власти Петербурга изучат возможность продления путей аэроэкспресса в город-спутник Южный

КАНН /Франция/, 13 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность продления планируемых к строительству путей аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта Пулково в город-спутник Южный и Пушкинский район. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-губернатор Игорь Албин в интервью на стенде Санкт-Петербурга на международной выставке недвижимости MIPIM.

Проект аэроэкспресса в Санкт-Петербурге представили в 2012 году, но затем сроки строительства неоднократно переносили. Электричка должна соединить аэропорт Пулково и Витебский вокзал, а время в пути до аэропорта, по предварительным расчетам, составит около 30 минут. Интерес к проекту проявляли "Группа ЛСР", РЖД, ВТБ и ряд других компаний.

"Мы над этим [продлением в Южный и Пушкинский район] думаем. Такую задачу поставил нам губернатор, чтобы максимально охватить там пассажиропоток не только Пулково, но и в город-спутник Южный и Пушкинский район", - сказал Албин. По его словам, продление потребует дополнительного строительства 10-12 км путей.

При этом вице-губернатор отметил, что конкурс на строительство аэроэкспресса планируют объявить в ближайшее время, а приступить к строительству уже в этом году. Стоимость проекта оценивается в 25 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей городские власти намерены внести имуществом.