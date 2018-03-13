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Минпромторг: выдача сезонных лицензий на продажу алкоголя не приведет к потерям бюджета

Экономика и бизнес
13 марта, 18:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, марта. /ТАСС

В ведомстве добавили, что соответствующий проект изменений уже подготовлен и находится на согласовании

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Новый вид лицензии на торговлю алкоголем, которая будет действовать только в течение нескольких месяцев, разрабатываемый Минпромторгом России, не приведет к снижению поступлений в федеральный бюджет, однако сможет сделать продажу алкоголя более выгодной. Об этом ТАСС сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на форуме "Локомотивы роста: цифровая экономика и цифровое производство" в Санкт-Петербурге.

Как сообщала газета "Известия", Минпромторг выступил с инициативой выдавать субъектам предпринимательства сезонные лицензии на торговлю алкоголем, а не годовые. Кроме того, в числе новых предложений - выдавать лицензию на торговлю алкоголем не на всю сеть магазинов, а на каждую отдельную точку.

"Это абсолютно разумное предложение [выдача сезонных лицензий], для бюджета никаких выпадающих доходов за собой не повлечет. А предпринимателей, на наш взгляд, это подтолкнет приобретать лицензии и вести бизнес легально", - сказал Евтухов.

Он добавил, что проект изменений уже подготовлен в Минпромторге и находится на согласовании.

"[По новым правилам] надо будет приобретать лицензию на каждую точку, а не как сейчас - на всю сеть, рискуя, если один из магазинов нарушает законодательство, то владелец лишается лицензии", - отметил замминистра.

Минпромторг рассчитывает, что стоимость лицензии на одну торговую точку составит до 22 тыс. рублей на год, "однако это число пока согласовывается с Минфином", рассказал Евтухов. Стоимость лицензии на всю розничную сеть сейчас составляет 65 тыс. рублей в год.

Субъектам микробизнеса лицензия обойдется еще дешевле, подчеркнул Евтухов.

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